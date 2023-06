Nella mattinata di oggi, 5 giugno, sono stati soccorsi due uomini che nuotavano faticosamente a pochi metri dalla riva di Santo Spirito, tra Bari e Giovinazzo. I due si trovavano su un barchino che ha iniziato a imbarcare acqua ed è poi affondato, ribaltandosi; a quel punto alcuni bagnanti hanno notato la scena e si sono tuffati in mare per salvarli e riportarli sulla terra ferma. Di lì a poco sono intervenute la Capitaneria di Porto, via mare, e la Polizia Locale, via terra, che hanno tratto in salvo i due cittadini. Sul posto è giunta l’ambulanza che ha constato come entrambi gli uomini stiano bene, nonostante il grande spavento per quanto accaduto. Un episodio che lascia emergere quanto sia pericoloso avventurarsi in mare soprattutto se vi sono condizioni metereologiche avverse, come quelle degli ultimi tempi.