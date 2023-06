Nella mattinata di oggi, 22 giugno, a Rutigliano, in via Mola, un grosso pino è caduto sulla strada, travolgendo due auto parcheggiate, di cui una di proprietà di un esercente della zona. Fortunatamente non ha colpito alcun passante, pur avendo spaventato molto i residenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per mettere in sicurezza la strada. “Poteva essere una tragedia che per fortuna ha invece riguardato solo le due auto in sosta – scrive un utente su Facebook -. Assenza di radici e chioma troppo pesante. Forse sarebbe il caso di monitorare gli altri pini di via Mola a Rutigliano e magari fino a quando non sarà fatto, sarebbe meglio non stazionare nei pressi”.