“Sembrava fosse una bomba e invece era una colonna“. No, non è il titolo di un film, ma è quanto accaduto questa mattina, 5 aprile, a Brindisi, quando gli operai scavando per installare la fibra lungo la centralissima via Torpisana, hanno rinvenuto un grosso oggetto cilindrico, che a prima vista era sembrato un ordigno bellico inesploso.

A quel punto i lavoratori, presi dal panico, hanno pensato bene di sospendere le manovre, allertando immediatamente i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine che hanno interdetto l’area al traffico ed evacuato il palazzo nei paraggi.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno constatato come si trattasse dei resti di una colonna probabilmente risalente all’epoca romana. Gli esperti della sovrintendenza archeologica dovranno ora datare con precisione l’epoca di questo straordinario ritrovamento.