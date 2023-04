All’alba del 28 aprile, nelle vicinanze del centro storico di Bitonto, è stato ritrovato il corpo esanime del 50enne Antonio Monopoli. La vittima, trovata con diverse ferite da arma da taglio, sarebbe stata accoltellata intorno alle 4 di notte e avrebbe allertato e svegliato il vicinato con delle grida sospette. Il presunto omicidio sarebbe avvenuto in via Bellini, una strada a ridosso del centro storico, nei pressi dell’ex ospedale locale. Si indaga su un 28enne cubano, trovato dagli agenti mentre, probabilmente, si nascondeva per non essere trovato in un bagno della stazione centrale bitontina.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, il presunto aggressore avrebbe raggiunto la vittima, nelle vie del centro storico, e qui dopo un’accesa discussione si sarebbe passati ai “fatti”. Dopo esser stato ferito, Monopoli, volto già noto agli archivi delle forze dell’ordine perché vicino ad uno dei gruppi criminali operanti nel borgo, si sarebbe recato a piedi verso il Punto di Primo Intervento ma, arrivato in via Bellini, si sarebbe accasciato al suolo stremato. Sul posto, oltre ai soccorritori e alla scientifica, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Bitonto che indagano sulla vicenda coordinati dal pubblico ministero di turno della procura di Bari, Desirée Digeronimo. Non è stata ancora ritrovata l’arma del delitto e non si esclude nessuna pista per il possibile movente.