Austin ed Ellie Brown, due sposini americani, in giro per il mondo da un anno con un mitico sidecar nero, nella tappa a Bari perdono un pezzo fondamentale per continuare il loro lungo viaggio di nozze: rubata nella notte la loro amata motocarrozzetta. La sfortunata coppietta si è subito attivata per avviare le ricerche, rivolgendosi alla Polizia e pubblicando un post su Facebook. Gli americani, precisamente del Colorado, si sono poi rivolti anche alla Gazzetta del Mezzogiorno, comunicando: “A chi ce lo riconsegna daremo una ricompensa in denaro“.

Il post di Austin