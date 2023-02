Tragedia in una villetta nelle campagne di Villa Castelli, in contrada Eredità nel brindisino. Nella tarda mattinata di oggi, un incendio si è propagato nell’intera abitazioe e ha fatto perdere la vita ad un’anziana signora di 89 anni. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118 per accertarsi delle condizioni della donna, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo anche una pattuglia della Polizia Locale per avviare le indagini.

La vicenda

Stando a una prima ricostruzione, a causare il rogo potrebbe essere stata una stufetta, posizionata nei pressi di un letto. La stufetta avrebbe surriscaldato il materasso, che ha preso fuoco. Da lì, le fiamme si sarebbero propagate ovunque. La signora, accortasi di quanto stava accadendo, non sarebbe riuscita a uscire dall’abitazione e sarebbe morta per asfissia.