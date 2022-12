Nel piccolo comune di Castelluccio Valmaggiore, è nata la piccola Delia e la sua nascita ha permesso di mettere a confronto ben 5 generazioni. Da nonna Donata, classe 1928, che può vantare di tenere tra le braccia la sua piccola trisnipotina nata da poco.

Dopo nonna Donata, c’è sua figlia Maria, di 73 anni, mamma di Michele nonno a 53 anni della neonata e padre di Donato Pio, artefice di questa ‘impresa’ insieme a sua moglie, Ilenia. Ci troviamo di fronte ad una famiglia molto unita, ma soprattutto longeva anche perché solo due anni fa è venuta a mancare l’altra bisnonna materna di Donato Pio. Intanto nonna Donata, alle prese con la manifattura delle famigerate ‘orecchiette’, racconta di avere 14 nipoti, 28 pronipoti e ora anche una trisnipotina, Delia.

Come dice la canzone ‘aggiungi un posto a tavola’, se è vero che ‘se sposti un po’ la sedia stai comodo anche tu’, allora questo Natale avrà un motivo in più per essere festeggiato in casa D’Angelico: la gioia di avere un’altra nipotina da tenere tra le braccia.