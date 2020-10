I soccorritori del 118 hanno provato a rianimarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi e per il ragazzo non c’è stato niente da fare.

Il 20enne è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella alla propria moto. L’impatto con l’auto in via Toscanini, nel cuore della notte, è stato violentissimo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.