L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Barese ieri pomeriggio ha provocato ingenti danni, in particolar modo ad Altamura, dove è crollato un muro tra via Ricovero e via Golgota, la furia dell’acqua ha fatto scivolare via alcune auto.

“Il maltempo ha messo tutti noi a dura prova” ha scritto ieri il sindaco, Rosa Melodia. Le conseguenze del violento nubifragio sono state subito evidenti, costringendo a numerosi interventi la Polizia Locale, i Carabinieri e Vigili del Fuoco.

La Teknoservice si è attivata per svuotare i pozzi neri nel centro storico, mentre le squadre della Città Metropolitana sono intervenute sulle strade provinciali per ripulirle dai detriti.

In città ben 1800 abitazioni sono rimaste temporaneamente prive di energia elettrica, poi ripristina. Oggi si spera che il maltempo dia la tregua necessaria per riportate tutto alla normalità, per quanto possibile. Le immagini che pubblichiamo, intercettate in rete nei gruppi facebook locali, sono impressionanti.