Ieri il boom di contagi in Puglia, con poco meno di 50 nuovi casi e la preoccupazione per una seconda ondata e di un altro lockdown. Nel Barese, nelle scorse 24 ore, sono stati registrati 30 nuovi casi.

È risultato positivo anche un operatore del settore delle onoranze funebri. L’uomo è stato soccorso in un’abitazione sul litorale sud di Bari. Sintomatico, è stato trasportato al Policlinico.

Al momento in cui i soccorritori sono andati a constatare le sue condizioni, l’uomo era in casa con numerose altre persone. Si sta ricostruendo anche la mappa dei contatti per attivare tutte le procure previste in casi come questo.