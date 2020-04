La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale dell’emergenza sanitaria per coronavirus in Italia. In conferenza stampa Angelo Borelli, capo del Dipartimento, ha comunicato che i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore sono 575, per un totale di 22.745.

I guariti in totale sono 42727, con 2563 nella giornata di oggi. In Italia i contagi complessivi da nuovo Coronavirus sono 106962, con in più rispetto a ieri 355.

Secondo il bollettino aggiornato ad oggi, venerdì 17 aprile, al momento sono 78364 i malati in isolamento domiciliare, 25786 sono ospedalizzati e 2812 sono ricoverati in terapia intensiva. Dati, questi, ancora in diminuzione, confermando il trend negativo dei giorni scorsi.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 33.434 in Lombardia, 13.585 in Emilia-Romagna, 13.998 in Piemonte, 10.618 in Veneto, 6.583 in Toscana, 3.459 in Liguria, 3.157 nelle Marche, 4.214 nel Lazio, 3.027 in Campania, 1.990 nella Provincia autonoma di Trento, 2.656 in Puglia, 1.428 in Friuli Venezia Giulia, 2.139 in Sicilia, 1.942 in Abruzzo, 1.582 nella Provincia autonoma di Bolzano, 494 in Umbria, 872 in Sardegna, 819 in Calabria, 491 in Valle d’Aosta, 266 in Basilicata e 208 in Molise.