Il rumore di urla e bottigliate in piena notte proveniente dall’interno della ex caserma Rossani di Bari. L’ennesima selezione dei residenti adiacenti, qualche giorno fa, e l’intervento della Polizia Locale per riportare la situazione all’ordine. Per fortuna nessuno si è fatto veramente male. Sul posto anche il 118 e la Polizia stradale.

