Potrebbe essere stato un un malore improvviso a stroncare l’anziano barese morto questo pomeriggio in via Davanzati, nel pieno centro di Bari. Stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, il 71enne era per per strada quando si è sentito male.

Sul posto sono sopraggiunti subito alcuni presenti e i carabinieri, che hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei primi soccorritori del 118.

Questi ultimi hanno tentato di rianimare l’anziano barese, ma non c’è stato nulla da fare. Il medico del 118 sopraggiunto con il resto dell’equipaggio, tutti bardati per via della pandemia, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il tratto di strada di fronte all’ufficio postale è rimasto chiuso al traffico.