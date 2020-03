“Mi hanno appena comunicato che a Polignano ci sono 3 nuovi casi di contagio da Covid-19.

I tre concittadini appartengo allo stesso nucleo familiare ed erano in quarantena già da giorni”. Lo scrive sulla sua pagina facebook il sindaco di Polignano, Domenico Vitto.

“La Asl ha rintracciato i contatti diretti per attuare tutte le misure di sicurezza. Mi riferiscono dalla Asl – aggiunge Vitto – che stanno bene. Sono addolorato per questa notizia, ma sono fiducioso che le persone coinvolte sapranno superare questo momento di difficoltà.

Noi non le lasceremo mai sole”.

“Vi prego, lo dirò fino allo sfinimento, non uscite se non per questioni di urgenza – conclude -. È l’unico rimedio che abbiamo”. Solo ieri, in Puglia, si sono registrati 152 nuovi casi e 4 vittime.