Dalla Puglia partiranno per la Lombardia 590 infermieri in aiuto ai colleghi impegnati negli ospedali a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In totale in tutta Italia sono 9mila e 448 i professionisti che hanno risposto al bando “Infermieri per Covid”.

Agli infermieri si aggiungono i 397 medici volontari pugliesi. Un medico di Bari è già operativo nell’ospedale di Piacenza dal 26 marzo.