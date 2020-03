A giudicare dalla coda, sembra che al punto vendita della catena “Primo Prezzo” di Carbonara ci sia un’offerta speciale strepitosa. In realtà la cosa è del tutto irrilevante, quello che conta sottolineare, invece, è come ancora una volta, nonostante i ripetuti appelli a rispettare le norme anti contagio, ci sia ancora troppa gente che se ne infischia.

Eppure intorno alle 9 sono anche arrivati gli agenti della Polizia Locale, ma poi, quando se ne sono andati, tutto è tornato “alla normalità”. Di certo non si può pensare che in un peridio come questo le pattuglie stazionino davanti ai supermercati, tutti i cittadini devo fare la propria parte, nessuno escluso, serve la collaborazione di chiunque per debellare il coronavirus.

Da notare poi che purtroppo non tutti dispongono delle introvabili mascherine, e tra quelli che invece per fortuna ce l’hanno, c’è chi ancora non ha capito che va calzata anche sul naso, diversamente funziona solo da accessorio estetico.