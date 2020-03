Sembra proprio che ormai tutte le strade portino a Cerignola, se non altro quelle percorse da auto rubate in Puglia. I tre cercavano di far partire a spinta un’auto, ma in due sono stati beccati dalla Polizia dopo una fuga inutile. Il terzo si è presentato poco dopo negli uffici della Polizia. Per tutti la denuncia è quella di ricettazione. I due bloccati subito sono due pregiudicati 23enni del posto. Uno in auto, mentre gli altri due spingevano in via Taormina una Volkswagen T-Roc.