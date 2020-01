Disavventura per i passeggeri del volo Ryanair in partenza da Bari per Milano Malpensa delle 8:45 di questa mattina. “Eravamo sulla pista in fase di decollo – ci racconta un passeggero – nel momento della massima spinta pronti a staccarci da terra, quando l’aereo ha frenato bruscamente”.

“Ci siamo tutti spaventati – prosegue il racconto – non riuscivamo a capire cosa stesse accadendo, quando la situazione si è calmata ci hanno spiegato che il velivolo era stato colpito da uno stormo di uccelli e che per questo il comandante ha eseguito una frenata di emergenza. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma lo spavento è stato enorme”.

“A quel punto ci hanno comunicato che non saremmo più decollati – aggiunge – che la situazione sarebbe stata ripristinata nel giro di qualche ora, ma che nel frattempo avrebbero cercato un altro aereo”.

“Avevo un appuntamento a mezzogiorno per poi rientrare in serata – conclude il passeggero – personalmente ho deciso di tornare a casa, valuterò se chiedere il rimborso del biglietto o meno, di certo non è stata un bella esperienza”. Se la compagnia o Aeroporti di Puglia volessero rilasciare una dichiarazione, noi siamo a disposizione.

