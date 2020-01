“Ce ne siamo accorti stamattina controllando la copia delle matrici, pensa che è stato tra gli ultimi biglietti venduti, tre giorni fa”. Giacomo Maggio, titolare del bar Gemma, in via Bitetto a Palo del Colle, sprizza felicità e ancora stenta a credere a cosa sia successo.

La dea bendata ha baciato sua attività, rilevata da appena sei mesi, nel locale è stato venduto il biglietto della Lotteria Italia che si è aggiudicato il premio da 100mila euro estratto durante la trasmissione di Rai1 I Soliti Ignoti condotta da Amdeus.

“Dovrebbe essere un anziano – racconta – speriamo perché di questi tempi hanno tanto bisogno, non se la passano molto bene. In ogni caso non sappiamo con certezza chi è, stamattina i clienti un po’ si sfottevano, un po’ si interrogavano su chi sia il vincitore”.

“Per ora non si è fatto avanti nessuno, né sappiamo se mai si farà vivo, o se un giorno arriverà una cartolina dai Caraibi” scherza, ma intanto questa vincita è presa come segno di buon augurio per il futuro del Bar Gemma. Auguri al vincitore.

