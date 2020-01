Una coppia di gravinesi, un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni, stamattina sono finiti fuori strada con l’auto sulla provinciale 230 per Spinazzola.

I due rientravano da una festa. Il conducente ha perso il controllo della Fiat 500 a causa della velocità e dell’asfalto bagnato. L’auto si è ribaltata più volte prima di finire in campagna.

I due sono stati soccorsi dagli equipaggi del 118 giunti da Gravina e Poggiorsini, che li hanno portati in codice rosso per dinamica all’ospedale della Murgia. Necessari gli accertamenti per verificare la gravità dei traumi riportati, seppure non pare siano in pericolo di vita.

Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Stradale, che dovrà valutare l’eventuale sto di ebrezza del conducente.