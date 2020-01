“Vedendo la macchina mi risulta strano essere qui”. Uccio De Santis, dal letto del Policlinico dove è stato ricoverato in codice rosso per l’incidente occorso sulla Bari-Bitritto l’ultimo dell’anno, rassicura tutti, aiutato anche dal suo solito sorriso. Nello schianto, l’auto del comico pugliese noto per le sue barzellette si è capovolta, le immagini fanno davvero impressione. Moltissimi fan hanno creduto per lungo tempo che si trattasse di una fake news.

“In tanti mi avete scritto preoccupati – scrive – ringrazio il signore che mi vuole ancora in vita, ringrazio tutti voi che mi volete bene. Chiedo scusa a tutto il pubblico che mi aspettava a Vasto Marina al Panfilo e agli amici di Trani che avrei dovuto raggiungere dopo la mezzanotte. Ne avrò per un po’, ma sono strafelice di poterlo raccontare. Un abbraccio a tutti – conclude Uccio – e spero che sia per tutti un fantastico 2020”.

