Uccio De Santis è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Il comico barese è rimasto coinvolto in un incidente sulla provinciale che collega Bari a Bitritto.

Secondo le prime informazioni pare che si sia fratturato una spalla, ma le sue condizioni non sarebbero critiche. In questo momento si trova in sala rossa.

Non è ancora chiara la dinamica dello schianto, ma pare che la sua auto possa essersi ribaltata in seguito a un tamponamento. Uccio De Santis sarebbe dovuto salire sul palco per i festeggiamenti del Capodanno a Vasto.

