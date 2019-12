Foto e video raccapriccianti, che per ovvi motivi non possiamo farvi vedere. A Capurso, da qualche tempo, si susseguono episodi che hanno per protagonisti un branco di cani randagi. Vittime degli animali, pecore e altri cani, trovati agonizzati, morti, sporchi di sangue.

L’ultima segnalazione è di questi giorni, a farne le spese anche il gregge di un malcapitato pastore, ma si tratta solo dell’episodio più recente, preceduto a quanto ci hanno detto da altri due-tre casi analoghi.

Stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, la cosa pare fosse stata già stata segnalata alla Polizia Locale, seppure non risulterebbe una denuncia formale. Dopo i fatti più recenti sembra che qualcosa si sia mosso, con le Pattuglie sguinzagliate alla ricerca del branco.

Diversa la versione raccolta a Palazzo di Città, secondo cui non esistono segnalazioni precedenti né episodi analoghi, almeno nel territorio di Capurso. Il branco, infatti, non sarebbe stanziale, bensì si sposterebbe nel circondario, con particolare riferimento all’agro di Valenzano.

In ogni caso, dopo quanto successo in questi ultimi giorni, dal Comando di Polizia Locale è partita una informativa diretta alla Asl, per attivare gli accalappiacani, come pure sono stati avviati contatti con i Comandi dei Comuni limitrofi per circoscrivere il territorio di azione dei randagi.

