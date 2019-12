Un altro pezzo di storia chiude i battenti in via Sparano. Il 31 dicembre la via dello shopping barese, dopo Trizio Caiati e Casa & Casa, dice addio al negozio di tessuti Pallante, aperto nel 1933 e punto di riferimento per l’acquisto di tessuti e stoffe pregiate.

Non una vera e propria chiusura ma un trasferimento. “Ci trasferiremo entro il 2020 in un locale più piccolo ma sempre in centro” ha sottolineato Mariella Pallante, nipote del fondatore Iginio.

I negozi storici di Bari continuano a chiudere lasciando spazio ai marchi internazionali più vicini al turismo ma lontani dalla storia del commercio cittadino.