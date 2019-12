Il cuore grande dei cittadini baresi non ha rivali. Chiedere conferma ad una donna georgiana, in visita nel capoluogo pugliese per vacanze, che il 9 dicembre ha smarrito la propria borsa su un autobus dell’Amtab.

Per sua fortuna l’accessorio non è finito nelle mani sbagliate. La borsa è stata infatti ritrovata da due dipendenti della municipalizzata per il trasporto pubblico locale. All’interno, oltre gli effetti personali, una cospicua somma di denaro in contanti, 500 euro. La scomparsa è stata denunciata prontamente ai Carabinieri.

Oggi, due giorni dopo l’accaduto, la proprietaria si è presentata per ritirare quanto smarrito. Scoperta la ricostruzione della vicenda, ha voluto rendere omaggio scrivendo una lettera di ringraziamento all’azienda e al sindaco per la solidarietà mostrata dalla popolazione di Bari.

“Sono una turista georgiana e sono in vacanza per un breve periodo – scrive la donna -. Il 9 dicembre 2019, mentre ero in giro per visitare la bella città, ho perso la borsa dove all’interno c’era tutta la mia vita. Voglio ringraziare questa splendida città e in particolare mi rivolgo al sindaco di Bari e ringraziare l’azienda Amtab, la quale grazie all’onestà di qualche dipendente, ha ritrovato la mia borsa con tutti i miei affetti all’interno, compreso un portafoglio da 500 euro in contanti. Bravi bravi bravi e grazie mille!”

