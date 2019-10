”Reato di abbandono di persona incapace aggravato dalla morte” a carico dei genitori e del fratello di Paola Manchisi: la Procura di Bari chiude così le indagini sulla morte della 31enne di Polignano a Mare, deceduta il 6 gennaio 2018.

”In qualità di garanti della salute, della vita e dell’incolumità personale e in violazione dei doveri di cura e di custodia della persona loro imposti dalla qualità di garanti, crediamo che gli indagati abbiano abbandonato la giovane Paola, incapace di provvedere a se stessa” – spiega il pm Bruna Manganelli.

Gli indagati avrebbero anche rifiutato in più di un’occasione sia l’assistenza medica che quella psichiatrica in favore della vittima e avrebbero ”consentito che vivesse in pessime condizioni igieniche, – aggiunge il pm Manganelli – lasciando che la stessa non si alimentasse, tanto da pesare 38 kg e, con tali condotte omissive”.