In via Abbrescia, davanti alla sede della Polizia Edilizia, sono state appena rifatte le strisce dei parcheggi riservati al Corpo Consolare e ai motocicli, come si vede dalle foto pubblicate da un cittadino su facebook.

Lo stesso ci informa che tra due giorni, nella stessa via, sarà aperto un cantiere per lavori stradali, fresatura e successivo ripristino si legge sul cartello. Dunque, il lavoro da poco concluso, è stato del tutto inutile.

Dunque delle due l’una: o a Bari la vernice per la segnaletica orizzontale non si paga, oppure i dipendenti che lavorano negli uffici tecnici, programmando i lavori pubblici, si odiano tra loro e non si parlano. In questa benedetta città non c’è verso di coordinare i cantieri.

