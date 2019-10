Un caffè al volo non si nega mai a nessuno, spesso anche con l’auto in doppia fila se si tratta di 5 minuti, ma almeno che tutto il resto sia in regola. Stamattina, in viale Einaudi alle spalle di parco 2 giugno, si sono vissuti momenti di concitazione.

Se è vero che il caffè rende nervosi, a causare scompiglio è stato invece un venditore ambulante originario di Castellana Grotte, titolare di una licenza di tipo B, che autorizza la vendita itinerante giusto per capirci. L’uomo si è fermato col suo chioso, recante le insegne inconfondibili di un marchio nazionale verosimilmente estraneo alla faccenda, ha stabilizzato il treruote con dei martinetti, e si è messo a vendere caffè.

L’attività è andata avanti un bel po’, ben oltre il tempo di sosta consentitogli dalla licenza. La cosa non è ovviamente passata inosservata, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale; dopo tutte le verifiche e attesto il fatto che fosse privo della licenza per l’occupazione di suolo pubblico, gli hanno elevato una contravvenzione per 120 euro.

