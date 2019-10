Panico per i passeggeri di un pullman che ha preso fuoco in viale Orazio Flacco. Pochi muniti fa l’autista del mezzo, accorgendosi delle fiamme, ha fermato bruscamente la marcia, fatto evacuare i passeggeri e ha cercato di spegnere il fuoco con l’estintore. Accorsi in suo aiuto i Vigili del Fuoco. La Polizia Locale invece è sul posto per dirigere il traffico cittadino.

