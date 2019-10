Halloween è una festa popolare di origine celtica che si festeggia soprattutto nei paesi anglosassoni. In Italia è un’occasione per mascherarsi da personaggi macabri, ottenere qualche dolcetto gratis per i bambini e divertirsi in qualche serata danzante per i più grandi. Per i bulli, invece, è un pretesto per imbrattare la città e infastidire i passanti.

Nonostante sia tra qualche giorno, alcuni vandali con tanta voglia di scherzare hanno incominciato con la solita routine degli Halloween passati. Alcuni bus cittadini, già da ieri sera, sono stati presi d’assalto con uova e farina. Stessa storia per altre linee questa mattina.

Se iniziamo in questo modo, il 31 vedremo una città “cotoletta”, con la speranza che qualcuno intervenga nel fermare i vandali prima che combinino qualche altro disastro.

