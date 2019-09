Se non vengono incendiate sono depredate. A Noicattaro dei vandali hanno rubato li pneumatici di un’auto parcheggiata in via Saragat ad angolo con via Didonna. Il proprietario della Fiat Punto blu ha trovato la macchina a terra. I malviventi, aiutati anche dalla scarsa illuminazione, hanno rubato tutte e 4 le ruote.

