Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Bari Scalo hanno arrestato L.G. 58enne per detenzione illegale di munizioni per armi da sparo. Lo stesso, sottoposto ad una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di:

-una pistola scacciacani, marca “Beretta”, priva di tappo rosso, con canna modificata completa di caricatore;

– nr. 27 cartucce calibro 380 gfl. 3;

– nr. 3 cartucce calibro 9 corto;

– nr. 1 cartuccia 9 mm hp.

La scacciacani e le munizioni sono state sottoposte a sequestro. Il 58enne, su disposizione della competente A.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso propria abitazione in attesa di giudizio.

Nell’ambito degli stessi servizi, i militari della Compagnia di Bari Centro hanno denunciato in stato di libertà M.D. 20enne del quartiere Madonnella, sottoposto all’obbligo di dimora, per violazioni alle prescrizioni, non essendo stato trovato in casa nel corso di un controllo e segnalato quattro persone alla Prefettura per uso personale di marijuana.

