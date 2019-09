Perde il controllo dell’auto e si ribalta fuori strada. L’incidente è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, sulla strada che collega Modugno al quartiere Carbonara. Le cause del ribaltamento dell’auto potrebbero essere attribuili all’alta velocità, ma sono in corso i rilievi per capire la dinamica dell’incidente.

L’automobilista è stato soccorso dall’ambulanza della postazione del 118 dell’ospedale Di Venere e trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso per la dinamica. Il conducente è in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.