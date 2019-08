Tanto spavento e qualche contusione per un 23enne gravinese coinvolto in un incidente in via Trento, a Gravina. A tradirlo è stata la stanchezza.

Alle 4 del mattino, di ritorno da una festa, il 23enne ha urtato una vettura in sosta e la sua auto si è ribaltata sul fianco a centrostrada. Il botto fragoroso ha svegliato buona parte dei residenti, affacciatisi sui balconi, hanno assistito alla scena increduli.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma fortunatamente per il giovane le conseguenze fisiche sono state minime. Diversi, invece, i danni alle due auto.

1 di 3