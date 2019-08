Nonostante le molte partenze dato il periodo di ferie, o paradossalmente proprio per questo, le strade di Bari continuano a essere teatro di incidenti. Dopo lo schianto al termine di un inseguimento di questa mattina, verso l’ora di pranzo un maxiscooter e una macchina si sono scontrati per le vie del quartiere Libertà, all’angolo tra via Manzioni e via Garruba per essere precisi.

Per i primi immediati soccorsi, sul posto è giunto un equipaggio del 118 a bordo dell’ambulanza, al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, che tuttavia non dovrebbero destare preoccupazione. Sarà ora compito delle Forze dell’Ordine ricostruire la dinamica dei fatti e accertare le eventuali responsabilità.