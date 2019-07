Gli uomini del Distaccamento della Polizia Stradale di Castellana Grotte in questi giorni hanno effettuato una azione di contrasto al fenomeno dell’abusivismo dei così detti “calessini”, veicoli operanti prevalentemente nell’area di Polignano a Mare e utilizzati per trasportare i numerosi turisti che in questo periodo affluiscono in città.

Alcuni soggetti, assolutamente privi di titoli autorizzativi, avevano avviato una vera e propria attività imprenditoriale, volta al noleggio con conducente, di mezzi tecnicamente definiti, dietro corrispettivo. Peccato che tali soggetti fossero sprovvisti della prevista autorizzazione amministrativa ed alcune delle motocarrozzette fossero prive di regolare visita di revisione, di pneumatici usurati e dispositivi di segnalazione luminosa inefficienti.

L’attività di controllo si è, pertanto resa necessaria per frenare la concorrenza sleale nei confronti dei noleggiatori regolarmente autorizzati e di evitare possibili ripercussioni sulla sicurezza della circolazione stradale derivante dalla mancanza di cautele nel trasporto delle persone.

Sono stati elevati 13 verbali di contestazione per carenze strutturali delle motocarrozzette, sospese 3 carte di circolazione per periodi tra due a otto mesi e inflitte le relative sanzioni pecuniarie.