I Finanzieri della Tenenza di Putignano hanno scoperto, all’interno di un deposito adibito ad autorimessa di un’impresa di autotrasporti del sud barese, l’illecita detenzione e l’utilizzo come carburante per autotrasporti, di oltre 10mila litri di gasolio agevolato destinato per uso agricolo. Il prodotto petrolifero era stoccato in contenitori da 1.000 litri cadauno e non conformi alle norme antincendio.

Il carburante è stato sottoposto a sequestro penale, unitamente ad una pompa volumetrica a funzionamento elettrico, munita di conta litri e pistola erogatrice. Il titolare dell’impresa di autotrasporti è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria barese per contrabbando e ricettazione di prodotti energetici nonché per l’illecito stoccaggio di prodotti infiammabili e/o esplodenti. Seguiranno accertamenti, anche di natura fiscale, per la quantificazione ed il recupero delle accise sul carburante di contrabbando.