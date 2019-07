A fuoco la discarica Martucci a Conversano. Una densa colonna di fumo nero ha allarmato i residenti preoccupati per quanto stava accadendo a pochi metri da casa. Non si conoscono le cause del vasto incendio, che ha interessato tutta l’area. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il timore adesso è per le conseguenze dei fumi sprigionatisi dalla combustione dei rifiuti.

