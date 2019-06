Incidente alla zona industriale di Modugno. Questa notte una macchina con a bordo due cinesi è finita rovinosamente su un albero in via Roma. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

I due, incastrati ancora nell’auto, sono stati soccorsi da un’ambulanza della postazione di Modugno. Per entrambi le condizioni sono apparse subito gravi tanto da trasportarli in codice rosso presso il Policlinico di Bari. Per uno dei due si sospetta un trauma addominale e cranico.