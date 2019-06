Qualcosa è successo. Davanti al civico 201 in via Garruba, a due passi dalla sede del Municipio 1, è parcheggiata sulle strisce blu, quindi a pagamento, una Citroen Xara Picasso ormai da tempo immemorabile. L’auto è visibilmente impolverata, lasciata in balia delle intemperie; il pass per la Zsr, esposto sul cruscotto, è scaduto a marzo 2018, oltre un anno fa. Sul parabrezza fa bella mostra di sé una collezione di multe. Il sospetto è che all’intestatario del veicolo sia capitato qualcosa.

Come dicevamo, il permesso per parcheggiare senza dover pagare il grattino non è più valido da 15 mesi, tradotto significa che la macchina dovrebbe essere ricoperta di contravvenzioni, a occhio e croce senza fare un calcolo preciso, gli agenti della Polizia Locale ne avrebbero dovuto elevare circa 400, decurtando le domeniche e i giorni festivi in cui la sosta è gratuita. La cosa è facilmente verificabile dagli archivi del Comando, ma al di là di questo, verosimilmente quella macchina dovrebbe essere rimossa. L’invito al Corpo è quello di effettuare qualche verifica.

