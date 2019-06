I Carabinieri, nel corso dei controlli sul territorio, hanno messo al setaccio alcune attività commerciali, i cui nomi non sono stati divulgati dai militari. Per i titolari di un supermarket e di una pasticceria sono state elevate contravvenzioni amministrative per possesso di prodotti alimentari privi delle indicazioni sulla tracciabilità.

I titolari di due esercizi commerciali sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria, per aver installato impianti audiovisivi di sorveglianza, in assenza della prevista e preventiva autorizzazione inoltre, in una delle predette attività veniva accertata la presenza di un lavoratore in nero, mentre nell’altra c’erano tre i lavoratori non assunti.

Un barese è stato denunciato per aver eseguito opere edilizie senza le prescritte autorizzazioni. Due agli arresti domiciliari, intestatari di abitazioni di edilizia popolare, sono state deferite alla competente A.G., per aver realizzato, nel loro appartamento, abusi edilizi.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per 75.000 euro. Un’attività commerciale è stata sospesa.

Sottoposti anche a controlli diversi circoli privati e luoghi di ritrovo, nonché sette abitazioni di case popolari dell’A.R.C.A. Puglia (ex I.A.C.P.) del quartiere San Paolo, occupate abusivamente da persone che sono state tutte identificate. Sul loro conto sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati al loro deferimento in stato di libertà.