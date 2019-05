La dea bendata per una volta ha fatto tappa a Capurso. Nel piccolo comune noto alle cronache per aver il suo cittadino illustre, Luca Medici alias Checco Zalone, un anonimo giocatore ha vinto 2 milioni di euro al Gratta e Vinici.

Il biglietto fortunato, della serie “Il Miliardiario Mega”, nome effettivamente azzeccato, è stato comprato nell’edicola-ricevitoria in Via Casamassima, 70. Il Gratta e Vinci ha distribuito dall’inizio dell’anno in Puglia per oltre 196 milioni: “Non so chi sia il fortunato vincitore – ha detto Filippo Capasso titolare dell’edicola – è la prima volta che qualcuno vince una somma così importante nel nostro punto vendita”.