Il direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, Giovanni Montanaro, ingegnere di 69 anni, è stato stroncato da un infarto.

“Il consiglio direttivo, i dipendenti, i collaboratori, le associazioni piangono lacrime piene di dolore, profondo affetto e riconoscenza per un uomo e un professionista che tanto ha dato al Centro e al volontariato”, si legge sulla pagina facebook del Centro San Nicola.

“La sua dedizione, la sua umanità, i valori che sono stati faro e guida della sua vita e delle sue azioni – dice chi lo ha conosciuto bene – , in primis l’amore per la famiglia, resteranno un lascito preziosissimo per tutti coloro che hanno avuto l’onore di fare un pezzo della loro strada con lui. La sua opera rimarrà un esempio per tutti noi e sarà sempre presente nei nostri cuori”.

Il CSV San Nicola di Bari resterà chiuso il 13 e 14 maggio, giorno in cui alle 10 saranno celebrati i funerali nella chiesa San Francesco da Paola di Monopoli.