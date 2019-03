Il telelaser sul lungomare a Pane e Pomodoro è ormai una costante. Dopo esserci abituati a vederlo dopo il curvone, all’entrata in città, gli agenti della Polizia Locale hanno deciso di cambiare sponda.

Questa mattina gli agenti si sono posizionati in direzione San Giorgio, forse per prendere in fallo gli automobilisti indisciplinati sicuri di vederlo sull’altro lato della carreggiata. Già alcune macchine sono state fermate e le prime contravvenzioni sono state consegnate. Per alcuni il lunedì è iniziato “benissimo”.