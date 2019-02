Un sabato iniziato in modo tragico a Triggiano. Intorno alle 7 di questa mattina un 61enne mentre stava percorrendo via Verga ha accusato un malore al petto. Non sono servite a nulla le richieste d’aiuto. L’uomo si è accasciato sul marciapiede e ha perso la vita. I soccorritori del 118 sono intervenuti per constatare il decesso per arresto cardiaco irreversibile.

print