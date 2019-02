Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio…non ce la faccio. Non sappiamo se abbia pensato esattamente questo, ma un autista di camion qualche giorno fa ha raschiato la parte inferiore di un cavalcavia sulla ss96, convinto forse di passarci giusto giusto come si dice.

Il ponte per fortuna non avrebbe riportato danni significativi, qualche raschiatura affidata alle cure dei tecnici. Il cantiere ha provocato l’ennesimo disagio agli automobilisti e rallentamenti alla circolazione, su una statale già penalizzata dal cambio di corsia per il ponte danneggiato ormai un anno e mezzo fa. Inevitabili le code verso Bari per il restringimento a una sola corsia.

Secondo qualcuno tutto sarebbe dovuto al fatto che quando il manto stradale viene riasfaltato, probabilmente viene meno il rispetto delle altezze, sovrapponendo strati di asfalto con queste conseguenze. Per parte nostra, speriamo davvero che non sia così, sarebbe piuttosto grave e chi se ne occupa dovrebbe essere chiamato e rispondere in prima persona.

