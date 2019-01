Sarà effettuata domani l’autopsia sul corpicino della bimba morta al secondo giorno della settimana ostetrica nel grembo della mamma all’ospedale San Paolo. L’esame autoptico è stato disposto dal magistrato Ignazio Abbadessa. La famiglia della piccola, che ha parlato con i poliziotti intervenuti sul posto, chiede di sapere cosa sia successa.

Tra i particolari emersi – in ogni caso da accertare – pare che il giorno prima della tragedia alla donna sia stato detto di andare in ospedale con tutto l’occorrente per il ricovero, salvo poi essere rimandata a casa con la disposizione di ritornare l’indomani a prima ora.

Durante la notte, però, le contrazioni sarebbero aumentate a tal punto da costringere la coppia a recarsi al San Paolo. Sulla vicenda riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma del direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce.

LA NOTA DELLA ASL – In merito all’articolo “Non c’è personale e la bimba muore nel grembo della mamma: tragedia al San Paolo. Disposta l’autopsia”, di Antonio Loconte del 6

Gennaio 2019, pubblicato sul sito web “bari.ilquotidianoitaliano.com”, si comunica

che il caso è oggetto di vaglio da parte dell’Autorità Giudiziaria, ma che con certezza non v’è carenza di personale sanitario nella UOC di Ginecologia e Ostetricia del PO “San Paolo” di Bari. D’altro canto il caso è stato gestito in emergenza/urgenza con tutte le figure

professionali necessarie, assicurando la più tempestiva assistenza possibile.