Un mezzo pesante che si accingeva a entrare in centro città dal sottovia Duca degli Abruzzi in piazza Luigi di Savoia ha tranciato i cavi della vecchia linea elettrica in disuso per i filobus. In quel momento per fortuna non c’erano pedoni di passaggio.

La circolazione stradale ne ha immediatamente risentito, si tratta infatti di un punto nevralgico per entrare e uscire dal cuore dei Bari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Purtroppo si tratta di un incidente non nuovo in quel tratto.