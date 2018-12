Cosa c’era dentro quel capannone? Cosa ha scatenato le fiamme? Sono solo alcune delle domande a cui dovranno cercare di dare risposta inquirenti e tecnici dopo l’incendio che si è scatenato nella fabbrica di ferro vecchio sulla strada che collega Adelfia a Ceglie, nel territorio di Valenzano.

L’enorme colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, ha messo in allarme i cittadini. Il timore è che all’interno del capannone, abbandonato da anni, possano esser stati stipati rifiuti pericolosi, se non addirittura tossici, e che quindi possa esserci una mano criminale dietro il rogo divampato ieri.

Una cosa è certa: una parte del muro perimetrale è da tempo danneggiato: i residenti temono che alcuni malintenzionati potrebbero essersi introdotti nella struttura per abbandonare lontano da occhi indiscreti qualsiasi tipo di rifiuto. Al momento, però, non c’è nessun riscontro certo.

Per ora, infatti, non è ancora chiaro cosa sia stato bruciato. servirà tempo per avere una relazione tecnica completa mentre continuano le indagini per individuare l’origine del rogo. Intanto l’amministrazione comunale ha individuato i proprietari del terreno: la Ferrometalli Pugliese s.p.a e non è escluso che presto vengano convocati.

Il video è di Pino Martulli Videomaker