Mentre una città intera sia arrovella il cervello per capire il livello di gradimento delle luminarie in via Sparano o denuncia il ritardo con cui l’amministrazione ha addobbato altre strade, da due giorni in corso Benedetto Croce non si accendono neppure i lampioni della pubblica amministrazione.

Un problema particolarmente diffuso, considerate le denunce e le segnalazioni fatte da qualche mese a questa parte, come in via Trevisani o via Dante. In questo periodo natalizia il buio ha mandato su tutte le furie i commercianti della zona, indignati per essere stati lasciati senza le condizioni minime per sperare nella ripresa delle vendite.

“È vergognoso che a pochi giorni dal Natale nessuno provveda a ripristinare la regolare funzionalità dei lampioni in tempi ragionevoli – tuona gruppo di negozianti – sappiamo perfettamente che un guasto è possibile, ma l’efficienza di un’amministrazione pubblica si misura dalla tempestività con cui riesce a risolvere i disagi, soprattutto quando si tratta di questioni che oltre a penalizzare i commercianti creano problemi legati alla sicurezza. Buon Natale sindaco Decaro”.

